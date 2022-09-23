«Выйдешь на огород пополоть, а тут ракета летит»

«Вот парк у нас. Здесь стадион. Набережную какую шикарную сделали, блин!» — попутно вставляет Виктор, пока едем по Краматорску. Обо всем, что видит, мужчина говорит с примесью горечи и раздражения — будто бы заранее прощается с тем, что пока уцелело от российских ракет: «Это новый корпус больницы, только несколько лет как достроили. Здесь вот дорогу только-только проложили, а это же пропащий район, в ямах утонуть можно было».



Его чувства понятны: Краматорск, Славянск, Константиновку, Дружковку россияне обстреливают почти каждую ночь. Линия столкновения проходит в 25-30 км по прямой. С тех пор, как россияне в июле захватили Лисичанск, и до начала украинского контрнаступления настроения здесь были такими, что и гражданские, и военные готовились к неизбежным боям за город.



Краматорск для Виктора — это все: на каждый район, десятки улиц и построек у него найдется байка из жизни или историческая справка. Мужчине — 55, женат, есть дочери и внуки, живет в квартире и имеет дачу за городом. Всю свою жизнь провел в Краматорске, здесь родился, учился, женился, работал на местном аэродроме.