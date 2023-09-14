Шлях тіла воїна

Наприкінці зими 2023 року Тетяна Дзей зайшла в кабінет слідчого у Головному управлінні МВС Київської області. Вона сіла за комп’ютер та переглянула 1000 світлин тіл загиблих військових. Тетяна шукала на фото свого 22-річного хрещеного сина Микиту Белименко. У березні 2022 року він загинув на позиціях у Маріуполі. Де є його тіло та коли воно повернеться додому, Тетяна досі не знає.

Щомісяця Міністерство реінтеграції звітує про повернення в Україну з тимчасово окупованих територій понад 100 тіл військових. З початку повномасштабного вторгнення до березня 2023 року звідти вдалося повернути тіла 1426 захисників. Але ще тисячі родичів загиблих не мають кого ховати та чекають на рештки.

LIGA.net дізналась, як рідні загиблих вже понад рік шукають їхні тіла, чому доводиться чекати так довго та який шлях проходить тіло загиблого, якщо його неможливо одразу забрати з поля бою.