Путь тела воина

В конце зимы 2023 года Татьяна Дзей зашла в кабинет следователя в Главном управлении МВД Киевской области. Она села за компьютер и просмотрела 1000 фотографий тел погибших военных. Татьяна искала на фото своего 22-летнего крестного сына Никиту Белименко. В марте 2022 года он погиб на позициях в Мариуполе. Где находится его тело и когда оно вернется домой, Татьяна до сих пор не знает.

Каждый месяц Министерство реинтеграции отчитывается о возвращении в Украину с временно оккупированных территорий более 100 тел военных. С начала полномасштабного вторжения по март 2023 года оттуда удалось вернуть тела 1426 защитников. Но еще тысячам родственников погибших некого хоронить, и они все еще ждут останков.

Liga.net узнала, как родные погибших уже больше года ищут их тела, почему приходится ждать так долго и какой путь проходит тело погибшего, если его невозможно сразу забрать с поля боя.