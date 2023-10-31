Людина-павук

Ані слідчі, ані потерпілі, не називають подібні заклади тюрмами. Адже тюрма – це установа, існування якої регламентується певними правилами. У херсонських підвалах панували не правила, а свавілля. Тут ув’язнених доводили до божевілля і вбивали. Іноді – просто заради розваги. Тому слово “катівня” стало практично юридичним терміном.

За підрахунками представників Херсонської обласної прокуратури, під час окупації було викрадено близько 1500 українських громадян. І це дуже обережна оцінка, оскільки точна кількість в’язнів, яких окупанти забрали з собою, невідома. Як невідома і їхня доля.

Розслідування цих злочинів триває рік. Слідчим СБУ, Нацполіції та ДБР вдалося реконструювати загальну картину терору на Херсонщині. Правоохоронці зафіксували понад десять колишніх катівень у деокупованій частині області. П‘ять з них були безпосередньо в Херсоні.

Слідчі СБУ та Головного управління Нацполіції (ГУНП) в Херсонській області розповіли кореспонденту LIGA.net, як і коли створювалося те чи інше “місце несвободи”. Сьогодні нам відомі імена десятків херсонських катів, а також ім’я умовного архітектора системи “чорного павутиння”. І ним, до речі, виявився не Якименко.