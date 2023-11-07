Человек-паук

Ни следователи, ни потерпевшие не называют подобные заведения тюрьмами. Поскольку тюрьма – это учреждение, существование которого регламентируется определенными правилами. В херсонских подвалах царили не правила, а произвол. Здесь заключенных доводили до безумия и убивали. Иногда – просто ради развлечения. Поэтому слово “пыточная” стало практически юридическим термином.

По подсчетам представителей Херсонской областной прокуратуры, в ходе оккупации было похищено около 1500 украинских граждан. И это очень осторожная оценка, поскольку точное количество заключенных, которых оккупанты забрали с собой, неизвестно. Как неизвестна и их судьба.

Расследование этих преступлений длится год. Следователям СБУ, Нацполиции и ГБР удалось реконструировать общую картину террора в Херсонской области. Правоохранители зафиксировали более десяти бывших пыточных в деоккупированной части области. Пять из них находились непосредственно в Херсоне.

Следователи СБУ и Главного управления Нацполиции (ГУНП) в Херсонской области рассказали корреспонденту LIGA.net, как и когда создавалось то или иное “место несвободы”. Сегодня нам известны имена десятков херсонских палачей, а также имя условного архитектора системы “черной паутины”. И им, кстати, оказался не Якименко.