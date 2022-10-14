Три шага на войну
Как выбрать военные курсы или организовать их самому
Какими бывают курсы по военной подготовке для гражданских, почему их недостаточно и как это исправить, создав собственный стартап
Если собрать все советы на тему «как собраться на войну», то получится очень длинный перечень из нескольких разделов: навыки, физическое (а иногда и психологическое) состояние и личная амуниция. Каждый пункт будет подкреплен специальной литературой и комментариями экспертов.
Во-первых, окажется, что следует пройти множество курсов. Во-вторых, нужно добиться «нормативной» физической формы, что также иногда требует многомесячных усилий. Но ведь каждый из этих пунктов может превратить подготовку к армии в бесконечный путь самосовершенствования.
Поэтому мы решили минимизировать задачу и оттолкнуться от « Курса молодого бойца». Напомним, что обучение солдата состоит, в частности, из огневой и тактической подготовки, тактической медицины, а также овладения военно-учетной специальностью (ВУС). Мы проанализировали, какими основами следует овладеть до мобилизации. Почему это важно?
Подготовка солдат в условиях войны связана с экономией ресурсов. Проблем с материальным обеспечением и обучением хватает. Многие военнослужащие используют волонтерские или собственные средства защиты. Да и овладение многими базовыми знаниями на практике остается делом самого солдата.
Шаг первый.
Тактическая медицина
Первые дни марта. Где-то между Киевом и Гостомелем, в полевых условиях, где-то в посадке, солдаты ВСУ проходят базовый тренинг по тактической медицине, который обычно длится день. После того как каждый из них научился накладывать турникет, инструктор Мария Назарова отпускает ребят на недолгий перекур. Через пару минут начинается артобстрел.
Мария Назарова вспоминает: «В результате обстрела было несколько трехсотых с проникающими ранениями грудной клетки, травмами головы, контузиями». В условиях боя Мария с коллегой (еще одним тренером) не могли в первые же минуты добраться до каждого раненого. Именно эти минуты – судьбоносные.
Поэтому бойцы применили только что полученные знания на практике. Результат – четверо раненых с критическими кровотечениями выжили. Это пример того, что даже элементарные знания и навыки могут спасти жизнь.
Мария Назарова вспоминает: «В результате обстрела было несколько трехсотых с проникающими ранениями грудной клетки, травмами головы, контузиями». В условиях боя Мария с коллегой (еще одним тренером) не могли в первые же минуты добраться до каждого раненого. Именно эти минуты – судьбоносные.
Поэтому бойцы применили только что полученные знания на практике. Результат – четверо раненых с критическими кровотечениями выжили. Это пример того, что даже элементарные знания и навыки могут спасти жизнь.
Марии Назаровой 28 лет. Впервые на войну она попала в 2014 году как волонтер. Освоила профессию военного медика, училась в Германии. Полномасштабное вторжение застало ее в США, где она находилась в составе делегации украинских медиков.
В первые двое суток, по словам Марии, они вместе с коллегами объехали военторги в двух штатах: «Потому что понимали, что в Украине уже ничего не купишь, в Польше тоже не купишь, а через неделю – и в Германии все выгребут. В Украину приперли 55 чемоданов, тонну».
Сегодня Мария Назарова преподает такмед военным, которые овладевают медицинскими учетными специальностями. За несколько последних лет она обучила около 8000 военнослужащих. Несколько волонтеров-медиков, с которыми мы познакомились во время подготовки материала, заявили: «Если хотите писать о такмеде – поговорите с Марией».
Даже элементарные знания и навыки могут спасти жизнь
Тема разговора: что в Украине с базовым обучением тактической медицине в теории и на практике. «В теории, – начинает Мария, – мобилизованный попадает в учебный центр ВСУ, где ему прочитают базовый курс по тактической медицине – шесть-восемь часов. Затем курсант получает качественную аптечку. Далее, во время учений, отрабатываются групповые взаимодействия, эвакуация раненых и т.д.».
На этом месте Мария Назарова вздыхает и продолжает: «Но на практике в учебке вместо восьми часов могут выделить один-два. Помню, как мне один командир сказал: у нас нет восьми часов, даю тебе час, дальше у нас стрельбы – и на фронт. Можно ли научить тактической медицине за час? В принципе, за это время можно объяснить из чего состоит аптечка и продемонстрировать как накладывается турникет. Но это очень плохая история. После этого бойцам могут выдать аптечки, в которых недокомплект или старые аптечки из складских запасов со жгутом Эсмарха вместо современного турникета. Не потому что на это была чья-то злой умысел, а потому что других просто нет».
Впрочем, нельзя сказать, что всегда в учебках не хватает времени на такмед и все аптечки недоукомплектованы. Общее правило: как повезет. О том, что не везет многим, свидетельствует тот факт, что практически на всех волонтерских курсах по такмеду много военных: бойцы используют свои выходные, чтобы восполнить пробелы в знаниях.
Проблема в учебных центрах ВСУ не только с аптечками и нехваткой времени, но и с инструкторами. Хотя здесь опять-таки действует правило «как повезет». «Тактическая медицина и гражданская медицина – это разные вещи, – объясняет Мария Назарова. – До начала войны в Украине критически не хватало инструкторов. На эту роль назначали мобилизованных медиков, которые могли вообще не знать о существовании таких современных алгоритмов тактической медицины, как MARCH, TCCC, TECC. Был случай, когда в офицерской учебке курс по такмеду длился час, из которого 50 минут инструктор рассказывала, что надо делать, чтобы не воняли ноги».
Приблизительно такую же картину описывают и другие тренеры. Директор по развитию Всеукраинского союза парамедиков Оксана Овдиенко вспоминает: «Был даже случай, когда один фронтовой «медик» доказывал нам, что в случае ожогов нужно, чтобы побратимы «пописали на рану». Такая «народная медицина» может стоить жизни. «К сожалению, вымышленные алгоритмы помощи – это стандартная ситуация», – резюмирует Оксана Овдиенко.
Приблизительно такую же картину описывают и другие тренеры. Директор по развитию Всеукраинского союза парамедиков Оксана Овдиенко вспоминает: «Был даже случай, когда один фронтовой «медик» доказывал нам, что в случае ожогов нужно, чтобы побратимы «пописали на рану». Такая «народная медицина» может стоить жизни. «К сожалению, вымышленные алгоритмы помощи – это стандартная ситуация», – резюмирует Оксана Овдиенко.
Всеукраинский союз парамедиков проводит курсы по медицинской помощи и тактической медицине для военных и гражданских. Не стоит путать доврачебную помощь и базовую тактическую медицину. Первая предполагает помощь при экстренных состояниях, которые могут случиться в обычной жизни. Это о том, как сделать сердечно-легочную реанимацию, как пользоваться дефибриллятором. Но этот курс не предполагает, скажем, ознакомление с алгоритмами такмеда.
Приобрести современную военную аптечку и пройти однодневные курсы по тактической медицине у нормальных тренеров следует еще до мобилизации
Как выбрать правильный курс? «Основная проблема – инструкторы. Курсов много, а профессиональных инструкторов мало, – рассказывает соучредитель благотворительного фонда «Соломенские котики» Ксения Семенова. – В идеале это должны быть инструкторы с сертификатами NAEMT (National Association of Emergency Medical Technicians – профессиональный союз работников экстренной медицинской службы США. – Ред.). Или инструкторы, прошедшие обучение у таких тренеров».
Ксения Семенова знает, о чем говорит. «Котики» на такмеде собаку съели: в течение войны они в партнерстве с Минздравом обеспечили более 12 000 украинских военных и силовиков современными аптечками. А также научили бойцов ими пользоваться.
Курсы по тактической медицине на базе волонтерской организации «Соломенские котики». Фото предоставлено «Соломенскими котиками»
«Котики» проводят выездные тренинги по такмеду в воинских частях и силовых структурах по всей Украине. Команда побывала в большинстве прифронтовых областей. Это Харьковская, Киевская, Черниговская, Житомирская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области.
Исполнительный директор «Соломенских котиков» Андрей Ерофеев рассказывает, что в дальнейших планах – ввести регулярные многодневные тренинги по тактической медицине, позволяющие овладеть военно-учетной специальностью боевого медика.
В настоящее время такое обучение инструкторы фонда проводят точечно. В ближайших планах – запуск мобильного тренингового центра. На это «котики» активно собирают средства.
Пока же на вопрос, где можно гражданскому овладеть специальностью санинструктора или медика подразделения, Мария Назарова отвечает коротко: «Нигде. Сегодня – только в учебных центрах ВСУ».
Сухой вывод: купить современную военную аптечку и пройти однодневные курсы по тактической медицине у нормальных инструкторов стоит еще до мобилизации. Цена вопроса – $150-200.
Шаг второй. Огневая и тактическая подготовка
Приблизительно в то же время, когда санинструктор Мария Назарова проводила бойцам ВСУ ускоренный курс по тактической медицине, в нескольких километрах от нее заместитель командира 133-го батальона ТрО (бучанская тероборона) Игорь Ким осматривал новых подчиненных. По его словам, это было жуткое зрелище: более 300 мужчин в тапочках, кепках, джинсах… Значительная часть которых видели автомат Калашникова впервые в жизни.
Приблизительно в то же время, когда санинструктор Мария Назарова проводила бойцам ВСУ ускоренный курс по тактической медицине, в нескольких километрах от нее заместитель командира 133-го батальона ТрО (бучанская тероборона) Игорь Ким осматривал новых подчиненных. По его словам, это было жуткое зрелище: более 300 мужчин в тапочках, кепках, джинсах… Значительная часть которых видели автомат Калашникова впервые в жизни.
У профессионального военного Игоря Кима было боевое распоряжение: остановить колонну танков противника, двигавшуюся на Киев. Когда он описывает эту ситуацию, поражает его спокойный голос: «У меня было двое суток. Разбил людей на группы. Большинство заняли позиции по обе стороны дороги. Одна группа пошла в разведку, еще одна начала делать противотанковые укрепления».
В течение каждого дня минимум три часа командир и несколько более или менее опытных бойцов обучали побратимов обращению с оружием и выживанию в условиях боя. Ускоренный курс тактико-огневой подготовки длился два дня.
«Подготовить за такое время полноценного солдата-стрелка невозможно. Поэтому задача была, чтобы люди усвоили базовые навыки как «Отче наш»: снимать предохранитель, открывать огонь по противнику… Чтобы они поверили в себя, почувствовали, что могут применить эти знания. И применили».
«В критический момент приехала машина с какими-то ящиками. Открыли, а там 14 новеньких шведско-британских противотанковых ракет NLAW, – вспоминает Игорь Ким. – Когда я их увидел, понял – будем жить!» Среди его подчиненных был электронщик, вместе с которым Игорь Ким начал изучаить новое оружие. В ту же ночь 133-й батальон дал первый бой. Результат: вражеская техника остановлена. Один теробороновец погиб.
Значительная часть бойцов видели автомат Калашникова впервые в жизни
С той ночи подразделение находилось в зоне прямых столкновений с противником. Мужчина тихим голосом констатирует: «За семь дней 12 военных сошли с ума. Их приходилось локализовать». Из дальнейшего разговора становится ясно, что речь идет о нервных срывах и сейчас с этими людьми все нормально. Вообще командир гордится тем, что среди его бойцов минимальные потери.
В 2019 году у старшего лейтенанта Игоря Кима закончился контракт с ВСУ и он поступил в Киевскую школу экономики. Полученные знания применил в гражданской жизни: создал общественное объединение – спортивно-стрелковый клуб «Создай себя сам». Оборудовал стрельбище в пригороде Киева. Клуб существует за счет членских взносов.
Еще в 2014 году, в зоне АТО, военный столкнулся с проблемой – у многих добровольцев не было навыков обращения с оружием, что приводило к неконтролируемым выстрелам, «самострелам». Целевая аудитория клуба – владельцы оружия или будущие владельцы оружия.
Последние месяцы клуб «Создай себя сам» продолжает функционировать как клуб, но теперь это еще и учебный центр, где проходят обучение члены добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО) и будущие добровольцы.
Задача была, чтобы люди усвоили базовые навыки как «Отче наш»: снимать предохранитель, открывать огонь по противнику…
«Мы прививаем культуру обращения с оружием. Предлагаем индивидуальные программы разного уровня сложности для гражданских, резервистов и действующих военных. Обеспечиваем контроль учебно-тренировочного процесса и содействуем созданию необходимых условий», – рассказывает он.
Стрельба – дорогое удовольствие. Себестоимость одного выстрела, по словам Игоря Кима, составляет от 20 до 1000 грн в зависимости от типа оружия и калибра. Трехчасовая индивидуальная работа с тренером – 3000 грн. Впрочем, расценки в разных учебных центрах для гражданских лиц могут быть разными.
Представим себе, что вам 50 лет, вы никогда не держали в руках оружие и у вас нет уверенности в том, что после мобилизации в учебном центре ВСУ вы так же легко способны освоить новые знания, как и ваши младшие собратья. Учитывая это, вы решили овладеть навыками до армии. Как долго должен длиться курс огневой подготовки? Ответ от Игоря Кима: «В идеале – 12 занятий».
Шаг третий.
Специальность
Военно-учетная специальность, которую конкретному мобилизованному или мобилизованной подберут в призывном пункте, может не совпадать с пожеланиями солдата. С большой вероятностью сотрудники военкомата (территориального центра комплектования и социальной поддержки) будут руководствоваться текущими проблемами тех или иных подразделений.
Вполне возможно, что человеку, мечтавшему стать пулеметчиком или медиком подразделения, придется овладевать менее поэтической специальностью повара или электрика. Однако наличие полезных на фронте навыков не помешает. К сожалению, в гражданских условиях невозможно научиться управлять тяжелой военной техникой. А вот дронами – можно.
В первые дни войны политолог Виктор Таран и тревел-блогер Антон Фролов познакомились во львовской теробороне. Их объединяли общие интересы – у каждого из мужчин был собственный дрон. Тогда же возникла идея организовать курсы операторов БПЛА.
Необходимость в такой школе была. «В начале полномасштабного вторжения средняя продолжительность жизни БПЛА составляла пять – десять минут, – говорит Виктор Таран. – Неопытные солдаты разбивали аппараты, которые стоили $2000-$3000».
Создать полноценный учебный центр в пределах воинской части, штат и структура которой жестко регламентированы, было слишком сложно
Но создать полноценный учебный центр в пределах воинской части, штат и структура которой жестко регламентированы, было слишком сложно. Инициативу по созданию Центра подготовки операторов БПЛА “Крук” поддержали в апреле в Киеве. Сегодня центр подготовки операторов БПЛА “Крук” функционирует на базе Учебного Центра комплексной подготовки добровольцев “ДГВ”, который возглавляет Александр Граб.
Через полгода деятельности в распоряжении Виктора Тарана и Антона Фролова более 10 аппаратов, 15 тренеров учат летать как на классических дронах, так и на дронах типа «крыло» и FPV-моделях.
Благодаря музыкантам Богдану Буткевичу и Ивану Семесюку и другим публичным персонам в Украине и за рубежом, в частности в Ирландии, удалось создать специализированный класс с тренажерами-симуляторами, позволяющими отрабатывать навыки в «кабинетных» условиях в любую погоду.
Поддержку Центру оказывает Международный фонд «Возрождение». Как шутят инструкторы, за полгода школа подготовила более 600 операторов и штурманов БПЛА (мультикоптеров и крылатых аппаратов), ставших бойцами того самого Сороса, которым так часто пугают друг друга россияне.
В Украине работает около 20 подобных школ. Но их задача – подготовка военных. Гражданских учат далеко не все. «Крук» – учит. Стоимость курса – 8500 грн, продолжительность – пять полных рабочих дней. Важный нюанс: количество мест для гражданских ограничено. «Чтобы учиться в октябре, нужно было записаться в августе», – объясняет руководитель школы Виктор Таран.
За такой срок в совершенстве овладеть специальностью невозможно. Профессиональные навыки, по словам опытных операторов БПЛА, начинаются с 200 часов налета. Но в школах дронов, особенно в условиях войны, налет составляет в десять раз меньше – 20 часов. Еще 20 часов – изучение топографии, программного обеспечения, технических характеристик аппаратов и другие военные теории и практики.
Тем не менее сертификат школы дронов гарантирует, что, во-первых, солдат не разобьет дорогостоящую технику за первые десять минут ее использования, а, во-вторых, имеет шанс стать аэроразведчиком. Кстати, нюанс. «Пока формально нет такой военной учетной специальности, – говорит Виктор Таран. – Но по факту она есть». Вдобавок, оператор БПЛА – одна из самых востребованных специальностей.
В ближайшие месяцы дефицит как самих БПЛА, так и операторов будет оставаться острым
1 июля Генеральный штаб ВСУ, Минцифра, Госспецсвязь и фандрайзинговая платформа UNITED24 объявили о начале проекта «Армия дронов». По подсчетам министра цифровой информации Михаила Федорова, только для первой линии обороны (глубина от линии фронта в три километра) требуется 10 000 операторов дронов.
А есть еще вторая, третья и четвертая линии, которые также должны быть укомплектованы аппаратами-разведчиками. Обычно речь идет о маленьких «птичках», которые иногда используются и в мирной жизни для бытовых целей. В школах гражданских дронов обучают управлять именно такими аппаратами.
Ни десятков тысяч дронов, ни нужного количества экипажей (каждый экипаж состоит, по меньшей мере, из двух человек – штурмана и оператора БПЛА) пока нет. За время войны обучающие центры успели подготовить несколько тысяч операторов. В частности, школа «Крук», которая тоже является участником проекта «Армия дронов», обучила более 600 человек. «А нужно – 50 000, – говорит Виктор Таран. – Подготовить такое количество специалистов – амбициозная цель для всех школ операторов дронов в Украине».
Отсюда несколько простых выводов. Во-первых, оператор дрона – полезный человек в любом подразделении. Во-вторых, в ближайшие месяцы дефицит как самих БПЛА, так и операторов будет оставаться острым. В третьих, азами аэроразведки можно овладеть еще в гражданской жизни. И стоит такое обучение относительно недорого – до 10 000 грн.
В чем проблема
Несмотря на разнообразие военных курсов, тренингов и семинаров, не существует одного заведения, которое могло бы предложить полноценную и универсальную подготовку будущему военнослужащему. На базе некоторых ДФТО в крупных городах (например, в Киеве и Львове) есть центры, обещающие нечто подобное. Но на практике оказывается, что воспользоваться их услугами рядовому украинцу сложно.
В одном случае подготовка проходит в течение месяца (или нескольких месяцев) трижды в неделю. Причем в рабочее время – с утра до вечера. Совмещать такое обучение с работой очень сложно. В остальных – обучение происходит за городом, что тоже неудобно.
Или же обучение предполагает наличие собственного оружия. Для членов ДФТО в сельской местности это почти норма, но для большинства гражданских горожан – скорее исключение, чем правило. В результате полноценная военная подготовка становится чем-то вроде элитного досуга для избранных.
Некоторые инструкторы разрабатывают собственные программы, дополняя перечень дисциплин вымышленными предметами, скажем, «История тысячелетней русско-украинской войны»
Некоторые инструкторы разрабатывают свои программы, дополняя перечень дисциплин вымышленными предметами, скажем, «История тысячелетней российско-украинской войны». Это смешной, но реальный пример. Совершенно не смешно, когда «инструкторы-энциклопедисты» изобретают собственные стандарты и алгоритмы тактической медицины.
Причин такого положения вещей несколько. В частности, нехватка конкуренции и – рискнем предположить – недостаточная коммерциализация таких услуг. Большинство учебных заведений зарегистрированы как неприбыльные общественные организации. Их основная цель – поддержка ВСУ.
Набор гражданских лиц иногда производится по остаточному принципу. А полученные от них средства направляются на безвозмездное обучение военных и волонтерскую деятельность. «Сегодня мы мыслим не категориями бизнеса, а категориями победы», – говорит соучредитель «Крука» Виктор Таран.
На одном из тренингов, который мы посетили при подготовке материала, инструктор сказал: «В Украине ситуация сейчас такая: если видишь, что что-то делается неправильно, сделай сам». Но как?
Курсы как ниша для бизнеса
В Украине пока нет единого регулятора, который бы контролировал деятельность общественных учебных центров, занимался утверждением программ или их лицензированием (кроме деятельности стрельбищ, которыми занимается МВД).
Поэтому выпускники получают сертификаты, которые ни одним государственным органом не утверждены. Или вообще не получают. С одной стороны, это минус. А плюс состоит в том, что отсутствие административных барьеров упрощает создание стартапов.
Индустрия «спортивно-парамилитарных» услуг находится на фазе становления. Что, в принципе, понятно: у Украины еще никогда не было такой большой армии. Миллионы людей, еще несколько месяцев назад не думавших связывать свою жизнь с вооруженными силами, находятся в психологическом состоянии «мобилизационной готовности». Это означает, что рынок этих услуг обречен на развитие.
Нуждается ли такой бизнес в значительных инвестициях, насколько он сложен и насколько может быть прибыльным? Это зависит от направленности учебного центра. Если речь идет только о курсах по медицинской помощи и базовой тактической медицине, то капиталовложения минимальны.
Главный источник расходов в этом случае – арендная плата, инвентарь (аптечки, расходные материалы, дефибриллятор, манекены) и оплата услуг инструктора. Средняя такса сегодня – 1000-1500 грн за несколько часов инструктажа. Все остальные расходы могут равняться стоимости нового айфона.
Головне джерело витрат у цьому випадку – орендна плата, інвентар (аптечки, розхідні матеріали, дефібрилятор, манекени) та оплата послуг інструктора. Середня «такса» сьогодні – 1000-1500 грн за кілька годин інструктажу. Всі інші витрати можуть дорівнювати вартості нового айфону.
Если речь идет только о курсах по медицинской помощи и базовой тактической медицине, то капиталовложения минимальны
Оптимальное количество участников на занятии не должно превышать 20-25 человек (если больше уменьшается качество обучения). Продолжительность – 6-8 часов. Для перерывов на кофе следует позаботиться, собственно, о кофе, печенье и т.д.
Дополнительные затраты денег и времени – создание сайта, написание рекламно-информационных материалов, SMM-продвижение, коммуникация со СМИ, модерирование групп в соцсетях. Зачастую инструктор выступает сразу и в роли организатора, и специалиста по SMM. Такой подход – прямой путь к выгоранию. Оптимальная организационная команда должна состоять из 4-5 человек.
Сегодня стандартная цена однодневного курса по тактической медицине в крупных городах – 1000–1500 грн. Доход однодневного курса может составлять 15 000–25 000 грн. Но провести 30 курсов в месяц невозможно. Занятия для гражданских лиц проходят обычно в выходные дни. Учитывая эти вводные, можно писать бизнес-план.
Сложнее организовать более или менее комплексную подготовку, охватывающую тактическую медицину, навыки обращения с оружием и тактическую подготовку. Подобные программы легче внедрять на базе уже имеющихся спортивных центров. Один из удачных примеров – двухнедельный курс по базовой тактической подготовке на основе киевского спортивного хаба ЕБШ.
Еще сложнее – создание школ дронов и стрельбищ. Во-первых, это дорого. Стоимость одной «птички» колеблется от $2500 до $13 700. Во-вторых, такая деятельность нуждается в налаженной коммуникации с государственными органами. С военным руководством (в случае школы дронов), поскольку запускать их можно в зоне, где не работают средства радиоэлектронной борьбы. И с МВД, если речь идет о стрельбище – уроки по стрельбе и прокат оружия – это лицензионный вид деятельности.
Подобные программы легче внедрять на базе уже существующих спортивных центров
Оборудование стрельбища с учетом лицензионных требований настолько неординарная задача, что может потребовать миллионных инвестиций и изменений в план застройки населенного пункта. Минимальная сумма такого стартапа, по подсчетам экспертно-аналитического центра BRDO, составляет от 600 000 грн (25 000 у.е.).
В условиях войны спрос на любые военные курсы гарантирован. После победы «парамилитарные учебные центры» могут превратиться в клубы по интересам и стать частью национальной культуры досуга. Пока такие направления бизнеса – это составляющие обороноспособности страны.
БОЛЬШЕ СПЕЦПРОЕКТОВ
Автор: Дмитрий Фионик
Фото: Валентина Полищук, ОО “Создай Себя Сам”, волонтерская организация “Соломенские котики”
Верстка: Юлия Виноградская
Дата публикации: 15.10.2022 г.
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Информационное агентство ЛІГАБізнесІнформ