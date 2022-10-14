Три шага на войну

Тема разговора: что в Украине с базовым обучением тактической медицине в теории и на практике. «В теории, – начинает Мария, – мобилизованный попадает в учебный центр ВСУ, где ему прочитают базовый курс по тактической медицине – шесть-восемь часов. Затем курсант получает качественную аптечку. Далее, во время учений, отрабатываются групповые взаимодействия, эвакуация раненых и т.д.».



На этом месте Мария Назарова вздыхает и продолжает: «Но на практике в учебке вместо восьми часов могут выделить один-два. Помню, как мне один командир сказал: у нас нет восьми часов, даю тебе час, дальше у нас стрельбы – и на фронт. Можно ли научить тактической медицине за час? В принципе, за это время можно объяснить из чего состоит аптечка и продемонстрировать как накладывается турникет. Но это очень плохая история. После этого бойцам могут выдать аптечки, в которых недокомплект или старые аптечки из складских запасов со жгутом Эсмарха вместо современного турникета. Не потому что на это была чья-то злой умысел, а потому что других просто нет».



Впрочем, нельзя сказать, что всегда в учебках не хватает времени на такмед и все аптечки недоукомплектованы. Общее правило: как повезет. О том, что не везет многим, свидетельствует тот факт, что практически на всех волонтерских курсах по такмеду много военных: бойцы используют свои выходные, чтобы восполнить пробелы в знаниях.



Проблема в учебных центрах ВСУ не только с аптечками и нехваткой времени, но и с инструкторами. Хотя здесь опять-таки действует правило «как повезет». «Тактическая медицина и гражданская медицина – это разные вещи, – объясняет Мария Назарова. – До начала войны в Украине критически не хватало инструкторов. На эту роль назначали мобилизованных медиков, которые могли вообще не знать о существовании таких современных алгоритмов тактической медицины, как MARCH, TCCC, TECC. Был случай, когда в офицерской учебке курс по такмеду длился час, из которого 50 минут инструктор рассказывала, что надо делать, чтобы не воняли ноги».