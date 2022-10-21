Искусство ждать

В середине марта Оксана Бойчук сидела в съемном доме на окраине Бердянска вместе со своими коллегами. Газа не было уже давно, мобильная связь работала с перебоями. Температура в помещении не поднималась выше +4 градусов. Нельзя было громко разговаривать и выходить во двор.



Город с первых дней полномасштабной войны оккупировали россияне. Было ужасно. Телефон разрывался от звонков, а в трубке разными голосами звучало одно и то же: “Оксана, ты в опасности. Выезжай”. Женщина тихо, чтобы с улицы не было слышно звуков, отвечала: Саша в Мариуполе. Если он и его товарищи будут уходить, то через Бердянск. Я должна быть здесь, я дождусь”.



В последний раз Оксана слышала голос мужа в телефонной трубке 19 марта. Связь была плохая, взрывы звучали сильнее и громче, чем голос Саши. Женщина плохо помнит разговор, вспоминает только одну фразу мужа: “Будем выходить из окружения”. Больше связи с ним не было, а через несколько дней Оксана узнала, что его видели в российском фильтрационном лагере. Сейчас он, вероятно, находится в плену.



Ждать больше было некого и нечего. Оксана сложила вещи в маленькую сумку, пристегнула поводок к 12-летней таксе Марте и уехала из оккупации. Это уже во второй раз: в 2014 году семья Бойчуков служила в Крыму. Александр тогда был капитаном украинского минного тральщика “Геническ” и во время аннексии полуострова вместе с экипажем не сдался по требованию россиян.



Тогда корабль взяли штурмом, команду сильно избили. Оккупанты оставили на память на шее Александра след от российского сапога. А потом семья уехала с полуострова – тоже с одной сумкой, тоже с собакой Мартой. Но есть большая разница – тогда Оксана и Александр были вместе.