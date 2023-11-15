Люди підпілля

На кожній окупованій території спротив має етапи – приблизно однакові для всіх. У перші дні вторгнення у будь-яке місто або громаду окупантів зустрічали мітингами та акціями протесту. Це перший етап, який показує ворогам загальний настрій місцевих мешканців та іноді дає час ЗСУ для перегрупування. Він триває кілька тижнів, після нього настає пауза.



Це етап, на якому місцеві мешканці йдуть у підпілля, а ворог встановлює атмосферу терору – проводить перші показові затримання, катування та облави. Так триває ще кілька тижнів, поки не настає третій етап: у цей час місцеві мешканці вже приблизно розуміють, як діє машина терору, та розгортають у цих умовах ненасильницький спротив – графіті, стрічки, передавання інформації. Паралельно з цим працюють партизани – це вони підривають окупантів та колаборантів і проводять інші диверсії у фізичному просторі.



У Центрі національного спротиву кажуть: важливі всі складові спротиву, і одна не може працювати без іншої. “Коли ворог заходить у якусь громаду і бачить українську символіку та погрози на стінах, це його дестабілізує, – пояснюють у Центрі. – Потім він читає телеграм-канал і бачить новину, що десь підірвали колону російської техніки або вбили гауляйтера. І одночасно бачить листівку, де написано: “Ми знаємо, коли твоє чергування. Готуйся”. Все це працює лише у комплексі – створення атмосфери та фізичні дії”.