Люди подполья

На каждой оккупированной территории сопротивление имеет этапы – примерно одинаковые для всех. В первые дни вторжения в любом городе или общине оккупантов встречали митингами и акциями протеста. Это первый этап, который показывает врагам общий настрой местных жителей и иногда дает время ВСУ для перегруппировки. Он длится несколько недель, после него наступает пауза.



Это этап, на котором местные жители уходят в подполье, а враг создает атмосферу террора – проводит первые показательные задержания, пытки и облавы. Так продолжается еще несколько недель, пока не наступает третий этап: в это время местные жители уже примерно понимают, как действует машина террора, и разворачивают в этих условиях ненасильственное сопротивление – граффити, ленты, передачу информации. Параллельно с этим работают партизаны – это они подрывают оккупантов и коллаборантов и проводят другие диверсии в физическом пространстве.



В Центре национального сопротивления говорят: важны все составляющие сопротивления, и одна не может работать без другой. “Когда враг заходит в какую-то общину и видит украинскую символику и угрозы на стенах, это дестабилизирует его, – объясняют в Центре. – Затем он читает телеграм-канал и видит новость, что где-то взорвали колонну российской техники или убили гауляйтера. И одновременно видит открытку, где написано: “Мы знаем, когда твое дежурство. Готовься”. Все это работает только в комплексе – создание атмосферы и физические действия”.