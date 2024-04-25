Денис народився і виріс у Маріуполі. Працював на місцевому телебаченні, вів музичні фестивалі — словом, був локальною знаменитістю. Коли у 2017-му здалося, що всі місцеві мрії здійснив, переїхав до Києва, де продовжив працювати на телебаченні.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Дениса запросили в пул ведучих Єдиного телемарафону, але він відмовився — треба було вивозити дружину з трирічною донькою до кордону і витягати батьків з Маріуполя. Зв’язку з ними не було.

Так на початку березня Денис оселився в Запоріжжі, що стало одним з центральних міст, до яких тікали люди з окупованого Надазов’я. Почав розвідувати маршрути, писав про них на своїй Instagram-сторінці, згодом створив групу для координації евакуації. Навколо нього згуртувалися водії, люди скидали гроші. В автопарку Денис платив водіям за користування їхніми бусами — 20 тисяч гривень на місяць, 5 тисяч доларів застави на випадок, якщо транспорт не повернеться.

Денис народився і виріс у Маріуполі. Працював на місцевому телебаченні, вів музичні фестивалі — словом, був локальною знаменитістю. Коли у 2017-му здалося, що всі місцеві мрії здійснив, переїхав до Києва, де продовжив працювати на телебаченні.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Дениса запросили в пул ведучих Єдиного телемарафону, але він відмовився — треба було вивозити дружину з трирічною донькою до кордону і витягати батьків з Маріуполя. Зв’язку з ними не було.

Так на початку березня Денис оселився в Запоріжжі, що стало одним з центральних міст, до яких тікали люди з окупованого Надазов’я. Почав розвідувати маршрути, писав про них на своїй Instagram-сторінці, згодом створив групу для координації евакуації. Навколо нього згуртувалися водії, люди скидали гроші. В автопарку Денис платив водіям за користування їхніми бусами — 20 тисяч гривень на місяць, 5 тисяч доларів застави на випадок, якщо транспорт не повернеться.

“Перший наш автобус повернувся, а чотири наступні залишилися в окупації, — розповідає Денис. — Двох водіїв забрали в полон в Оленівку, одного майже вбили у танковому бою і лікували в Донецьку, а четвертий повернувся — і про це все розповів. Тобто початок у нас був не ок, і можна було подумати, а нахєр воно все здалось”.

Попри це люди приєднувалися. Саша, що тепер відповідає за евакуацію тварин, сам виїхав з окупованого Маріуполя, а Сергій, який координує напрямок гуманітарної допомоги, хотів їхати до міста на велосипеді по маму. З обома старими знайомими Денис зустрівся на парковці “Епіцентру” в Запоріжжі, куди приїжджали люди з окупації. Зараз вони втрьох — основна команда “Вивеземо!”.