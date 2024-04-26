Общественная организация имеет склад в Запорожье и Черкассах, помогает прифронтовым общинам, переселенцам, имеет гранты для работы на подконтрольной территории и после перерыва продолжает эвакуацию из оккупации. Всего за два года через команду прошло около 30 человек — координаторы, волонтеры, водители. Не обо всех Денис хочет вспоминать.

К примеру, один водитель уехал в Бердянск, напился там и оставил автобус местным наркозависимым, которых Денис потом выманил в Запорожье, чтобы забрать транспорт. А другой имел инвалидность и врал, что получил ее во время боев за Донецкий аэропорт, а сам брал с людей деньги за эвакуацию. Главный принцип работы Дениса и команды — вывозить бесплатно. В конце концов, тот мужчина попал на подвал к оккупантам, когда гонял авто из оккупации — выжил, вышел на свободу.

“Моя жизнь — кино”, — подсмеивается Денис, рассказывая.

В этом кино есть те, кто всегда за кадром, — ради их безопасности. Сейчас у Дениса есть активные водители в Мариуполе — мужчина и женщина, которые возят людей в Ростов-на-Дону, водитель, который может вывозить животных, и еще несколько запасных контактов. Несмотря на заявления России о присоединении Донецкой области, российско-украинская граница никуда не исчезла. Тех, кто пытается уехать, тщательно проверяют, часами держат на пропускном пункте недалеко от Новоазовска, восстанавливают удаленные чаты и кэш в Telegram.

Подозрительны и те, у кого украинский паспорт, и те, у кого новый российский. Сначала проверяют пограничники, если есть вопросы — сотрудники ФСБ. Через границу могут и не пропустить — таких, как мужчина, который был в плену. Его освободили не по обмену, и через границу пропустили только со второй попытки. Потом за водителем-женщиной, которая везла его в Ростов, по Мариуполю несколько дней ездило черное авто — намекали, чтобы перестала помогать. Чтобы не было угрозы водителям и волонтерам, перед каждой эвакуацией Денис сам общается с желающими уехать и просит честно рассказать обо всех скелетах в шкафу. Также он проверяет аккаунты в соцсетях и разбирается в настоящей причине выезда — действительно ли человек хочет эвакуироваться или просто едет за выплатами или на закупки и потом вернется. Таких Денис не эвакуирует.