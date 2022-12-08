Жена Юрия Муравьева ежедневно молится за то, чтобы он вернулся домой, а еженедельно – ездит в церковь к одному и тому же батюшке. Иногда она едет в церковь еще вечером, ночует возле нее в машине, чтобы с самого утра попасть к священнику, успеть с ним поговорить. После разговора ей становится немного легче.



“Валя ездила по всем монастырям, стояла на всех службах. Даже дозвонилась к какой-то матушке в Иерусалим, читающей молитвы, и иконы мироточат. Теперь она читает и за Юру, – рассказывает Светлана. – Мы ходим везде, к гадалкам тоже ходили. Все говорят: “Он жив, ждите и не плачьте. Он все чувствует”.



Когда наступает пятое число каждого месяца – дата, когда пропал Юра, – Валя ложится на кровать и лежит днями напролет. Не хочет ни с кем разговаривать. Тогда Светлана приходит к ней, уговаривает выйти на улицу, пройтись, если тепло – съездить в лес.



“Мы всегда были близки с сестрой, но никогда не говорили так много, как сейчас, – говорит Светлана. – Когда у Вали был Юра, ей просто не нужно было много разговаривать со мной, ведь они все время были вместе. Сейчас я все время общаюсь с ней, потому что понимаю, как у нее жжет внутри, как ей нужно выговориться”.



Анне Рудак недавно приснился сон. Как будто Андрей позвонил ей и сказал: “Со мной все хорошо. Я знаю, ты думаешь, что я без вести пропал, но я скоро буду дома”. Аня проснулась и несколько секунд не могла понять, была ли это правда. Проверила звонки по телефону и заплакала.



До исчезновения мужа они переписывались в мессенджере “Сигнал”. Аня и сейчас пишет туда смски: “Я знаю, что ты жив”, “Я тебя найду”, “Держись”, “Целую и люблю”.



“Бывают периоды, что я вроде бы нормально себя чувствую, а потом меня внезапно накрывает, – говорит Аня. – Тогда я включаю видео на телефоне и рассказываю на камеру, как проходят мои дни, как продвинулись поиски. Я как будто записываю эти видео для Андрея, но не отправляю ему. Это меня немного успокаивает, я выговариваюсь, и становится легче”.



Единственное, чего боится Аня, – опустить руки и сдаться. Ей кажется, что если она остановит поиски хотя бы на несколько часов, то может больше не найти сил их возобновить. Ляжет на кровать и погрузится в отчаяние. Потому не останавливается.