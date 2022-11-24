Распознать майора ФСБ

– Почему вы решили остаться в оккупации и не уехали из Херсона вместе с семьей?

– Мне хотелось быть полезным, делать то, что я умею и могу, – отвечает Иван сквозь маску, немного удивляясь вопросу. – А еще у меня много друзей из Донецкой и Луганской области, они рассказывали, что после начала оккупации там совсем потерялась связь с Украиной. Ничего украинского не было, и Россия заняла этот информационный вакуум. Я не хотел, чтобы так произошло у нас, и понимал, что нужно действовать самому.

Сначала “действовать самому” проявлялось в выходах на митинги с украинскими флагами. Иван видел, как пассивно россияне реагируют на войну, и думал: “Мы не Россия, мы не будем молчать. Надо показать, что мы не рады оккупантам”. Немного погодя они с друзьями начали рисовать на зданиях украинские флаги и развешивать везде желтые ленты.

– Почему именно желтые?

– Во-первых, это один из цветов нашего флага, а во-вторых, у меня мама занимается вышивкой, и у нее было много именно желтых лент.