"Мы вернемся в Мариуполь"

– Тяжело было от наркотиков избавиться?

– Бог коснулся, – как-то просто отвечает капеллан. – Тяжелее было потом курить бросить. Потихонечку к нормальной жизни вернулся. Со временем стал директором реабилитационного центра. Женился… Бог коснулся.

Когда мы уже приехали и почти попрощались, капеллан неожиданно повторил просьбу:

– Не пишите, что я капеллан.

– А кто вы?

– Не знаю. Водитель. Я был капелланом, – говорит он и непонятно зачем добавляет: – У меня восемь лет назад жена умерла. И я допустил…

“Некапеллан» собирается с духом, чтобы сказать что-то важное:



– Я допустил неправильные действия…

– Что случилось?

– А вам интересно копаться в нижнем белье?

– Да нет…

Мы приехали. Машина остановилась. Перед тем как попрощаться, «некапеллан», кажется, решился открыть свою тайну:

– Я совершил тяжкий проступок, о котором мне больно говорить, опорочил духовный сан. И теперь я не пастор, не капеллан… Когда все время отдаешь работе…

Из сбивчивых намеков становится понятно, что речь идет о внебрачной связи. В темноте – на улицах Запорожья фонари не горят – дрожит голос: «Допустил… Но что произошло, то произошло…» Неожиданно полосы света от встречных фар полоснули по лицу собеседника и я увидел то, чего видеть мне не полагалось: «некапеллан» плакал.

Зачем он все это рассказал? Может быть, это была потребность выговориться перед человеком из нецерковной среды, для которого его проступок не воспринимается как смертный грех. Облегчил ли он свою душу? Не знаю.

Что тут скажешь… В этом «тяжком проступке» и в самой потребности излить душу много человеческого, слишком человеческого. Так значит, нет на свете сверхчеловеков? Возможно. Тогда это хорошая новость: выходит, то что по силам этим людям, по силам и другим.