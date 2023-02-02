право на горе

Когда на войне погибает близкий человек, у оставшегося появляется единственная задача – выжить. Пережить горе утраты и попытаться обрести новый смысл жизни, снова познакомиться с собой. А еще – более прозаично – найти чем прокормить себя и детей. Особенно если они маленькие и нет возможности работать.



Летом 2022 года несколько женщин, потерявших мужей на войне с Россией, объединились в чат в телеграме. Впоследствии чат разрастался и осенью превратился в сообщество “Мы вместе” – сейчас в нем более 400 вдов и любимых погибших военных. Они понимают и поддерживают друг друга, помогают решать юридические проблемы с оформлением выплат и льгот и вместе ищут новый смысл жизни.



Liga.net поговорила с женщинами из сообщества и узнала, как оно устроено и как помогает выжить забота о других.