Узнать вдову

“Меня спрашивают друзья, когда я вернусь домой? – говорит Светлана и смотрит на фото Семёна на кладбище. – У меня нет ответа. Я захожу в этот дом, как в музей, где есть вещи, а его нет. Жизни нет. Потому мне проще в квартире. Я прихожу и знаю, что это просто бетонная коробка, где есть я, протоптанная мной дорожка от кровати до кухни и ванной, и есть кошка. Больше ничего – ни воспоминаний, ни вещей”.



Несколько месяцев назад Семён во второй и пока последний раз приснился Светлане. Тогда ее в очередной раз накрыло волной горя, и снова не хотелось жить. В тот день она вышла на балкон своей квартиры на девятом этаже, стояла и думала: “Это так просто – перешагнуть через перила, и все закончится”. Ночью ей приснилось, будто Семён позвонил и сказал: “Света, ты знаешь. Я прощу тебе все, но этого никогда не прощу”. Она поняла, о чем он, и больше не подходила так близко к перилам.



Две недели назад на электронную почту Светланы пришло письмо. Это результаты исследования, которое сделали после третьей химиотерапии. В них написано, насколько эффективным оказалось лечение и нужно ли в ближайшее время проходить еще один курс. Светлана не открыла это письмо. Она видит его каждый раз, когда заходит в почтовый ящик, но обходит.