Подпись доктора Залужного

Президент ПДМШ как-то недобро улыбается:

– Хороший вопрос. Действует по принципу mutatis mutandis, то есть с учетом изменившихся обстоятельств. На практике руководители некоторых медучреждений на основании этого приказа платят добровольцам среднемесячную зарплату, но далеко не все. Были даже случаи, когда медиков увольняли или наказывали просто за желание уехать в ротацию на фронт. Некоторым из наших постоянных сотрудников мы платим небольшую зарплату, потому что у них не осталось других источников дохода. Минут десять Геннадий Друзенко рассказывает, как он просил министра Виктора Ляшко внести поправки в приказ, но безрезультатно. При словосочетании “министр Ляшко” собака начинает рычать. Очевидно, Дэйв не в первый раз слышит эту фамилию.

Взаимоотношения ПДМШ и представителей государства напоминают продолжающуюся годами позиционную войну. Последнее обострение произошло в Краматорске в июне прошлого года. Реанимобиль привез из стабпункта в больницу раненого, а начмед одной из частей не захотел его принимать, мотивируя это тем, что врачи ПДМШ для него никто. В конце концов солдата оформили, но со скандалом.

Основатель ПДМШ достает смартфон. Очки съезжают на кончик носа:

– Я вам сейчас число скажу… Я тогда через WhatsApp написал командующей Медицинскими силами Татьяне Остащенко, – цитирует из телефона: – “Приветствую! Признаю, что у нас не сложились отношения, в жизни так бывает, но это не повод делать заложниками раненых солдат…”

– Вам ответили?

– Ответили… Что моя информация не соответствует действительности. Вот, 23 июня в прошлом году. Я тогда публично обратился к главнокомандующему Валерию Залужному. На следующий день мы подготовили ходатайство о привлечении ПДМШ к медицинской эвакуации раненых. Вечером получили резолюцию: “Разрешаю”.