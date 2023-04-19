Прямое попадание

В 15:30 в субботу Ларисе Суховой внезапно стало холодно. Она легла на кровать и укрылась одеялом с головой, хотя никогда так не делала. Через секунду что-то произошло, но женщина не поняла, что именно. Она не могла двигаться, была словно парализована и слышала только звук – такой громкий, какого до этого никогда не слышала. Ей показалось, что на нее упал дом. Лариса закричала.

Это произошло 14 января в Днепре – тогда российская ракета попала в многоэтажку по адресу Набережная Победы, 118. Один подъезд полностью разрушился, несколько соседних сильно пострадали. 46 человек погибли, 79 получили ранения. Еще девять до сих пор числятся без вести пропавшими.

Выжившие после ракетного удара остались без жилья. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украине разрушены более 140 000 зданий, 18 000 из них – многоквартирные дома. Но и это приблизительные подсчеты – количество разрушенных зданий на временно оккупированных территориях оценить невозможно.

LIGA.net поговорила с людьми, потерявшими жилье во время войны, и узнала – как они строят жизнь заново, кто им помогает и какие компенсации они получают.