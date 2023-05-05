Шанс выжить один к десяти

Ранним утром 28 марта 2022 года в небольшой комнате одной из воинских частей собрались 15 невыспавшихся мужчин в форме. Это были командиры экипажей вертолетов. На маленьком клочке бумаги каждый написал первую букву своей фамилии и положил в шапку.

Еще один человек в военной форме достал из шапки скомканную бумажку и назвал букву. Все посмотрели на Кирилла – только что решилось, что именно он полетит в окруженный Мариуполь – везти помощь военным, которые уже десять дней держали осаду на Азовстали.

Битва за Мариуполь длилась 86 дней – с 24 февраля по 20 мая 2022 года. Почти все это время оборону города держали военные, базировавшиеся на заводе “Азовсталь”. Из-за полного оцепления города не было возможности поставлять им боеприпасы, медикаменты для раненых, еду. Поэтому Главное управление разведки (ГУР) разработало дерзкую операцию – авиапрорыв в Мариуполь на вертолетах.

Операция длилась с 21 марта по 11 мая, в ней приняли участие 15 вертолетов и 45 членов экипажа. Они осуществили шесть миссий, хотя попыток прорваться в окруженный город было более 20. К сожалению, не все члены экипажей смогли вернуться – часть вертолетов россияне сбили.

Участникам операции удалось вывезти из Азовстали десятки раненых военных, доставить подкрепление – десантников, обеспечить защитников оружием, жизненно необходимыми медикаментами, “старлинками” и едой. Все это позволило держать оборону города так долго и не дать врагу продвинуться дальше вглубь Украины.

LIGA.net поговорила с Кириллом, который был командиром экипажа вертолета в составе четвертой миссии в Мариуполь. Он рассказал, как это – согласиться на задание с вероятностью выжить в 10% и почему каждый из пилотов летал в Мариуполь только один раз.